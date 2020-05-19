ВОЗ: в России уменьшилось количество школьников с лишним весом

За последние несколько лет в России снизилось количество школьников, страдающих лишним весом. Данные опубликованы за период 2017-2018 годов, их сравнивают с показателями в 2013-2014 годах. Исследованием занималась Всемирная организация здравоохранения.

В России наблюдается снижение количества школьников, страдающих от лишнего веса. Рост количества детей с избыточным весом наблюдается только среди 15-летних девочек. Исследователи сравнивали показатели за период с 2013-2014 годов с показатели за 2017-2018 года.

В исследовании также сообщается, что большинство подростков в мире неправильно питаются, что сказывается на их здоровье. Каждый четвёртый школьник ежедневно потребляет сладости, а каждый шестой пьёт напитки с содержанием сахара. В исследовании участвовал 227 441 ребёнок и подросток из 45 стран мира в возрасте 11, 13 и 15 лет.