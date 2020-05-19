В Башкирии женщина нашла потерявшегося мальчика, которого разыскивала полиция

18 мая обеспокоенные жители Нефтекамска сообщили о пропаже 7-летнего мальчика. Семья проживала около накопительного кооператива «Золотой ключик». Утром ребёнок ушёл на прогулку, но обратно так и не вернулся.

Родителя пропавшего мальчика обратились в полицию и к спасателям. Начались усиленные поиски маленького ребёнка, которые привели в неожиданное место. Одна из местных жительниц сама позвонила в полицию.

Оказалось, женщина нашла ребёнка недалеко от кооператива и привела к себе домой. Она накормила мальчика, и только потом позвонила в полицию. Ребёнок полностью здоров – его состояние удовлетворительное.