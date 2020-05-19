В Уфе живодеры выбросили из окна кошку с котятами

В башкирской столице была вычислена квартира, из окна которой выбросили маму-кошку и трёх маленьких котят . Жуткое событие произошло в Черниковке. Зоозащитники попытались разобраться в вопиющей ситуации.

Хозяин квартиры рассказал свою историю произошедшего. К нему и его сожительнице пришли друзья : малознакомые мужчины и девушка. Компания вместе выпивала, но вскоре мужчина заметил пропажу питомцев.

После небольших поисков в квартире и подъезде, хозяин квартиры нашёл двух котят под окнами. Он предположил, что пушистиков выбросили из окна на втором этаже. Мужчина признался, что не имеет отношения к произошедшему, так как виновники – гости, которых он будет помогать искать.