Радий Хабиров: «Создаваемая в Башкирии особая экономическая зона востребована инвесторами»

Особая экономическая зона «Алга» пользуется популярностью у инвесторов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании под председательством замппредседателя правительства Юрия Трутнева. По  словам руководителя региона, это стало возможным благодаря нескольким фактором.

Первый фактор – это удачное месторасположение зоны. Именно в этом районе находится большой промышленный кластер, уточнил Хабиров. Второе – большая площадь. Экономическая зона расположилась на 470 га, половина уже занята резидентами.

Согласно прогнозу, к 2029 году свои производства на ОЭЗ «Алга» разместят 17 резидентов, которые вложат 26 млрд рублей и создадут около 2 тысяч рабочих мест. На данный момент соглашения о намерениях уже подписаны с семью якорными инвесторами.

«В стадии проработки находятся еще 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 млрд рублей. Рассматриваемый сегодня вопрос имеет для нас стратегическое значение. Башкортостан соответствует всем требованиям, которые учитываются при создании особой экономической зоны».

Радий Хабиров, глава Башкирии

По данным Росстата, в прошлом году инвестиции выросли в регионе почти на 14%, превысив 322 млрд рублей. В первом квартале 2020-го этот показатель увеличился на 18%.

«Если в республике будет создана особая экономическая зона, это станет для нас мощным рывком вперед. У нас нет пока площадки такого масштаба. Она будет работать на отечественную экономику, укрепление промышленного потенциала страны»

Радий Хабиров, руководитель республики

Общая площадь планируемой особой экономической зоны «Алга» – около 470 гектаров, из которых 270 гектаров уже заняты резидентами.

Почти 470 гектаров — это четыре производственные площадки по два участка. Такое расположение позволит размещать предприятия по кластерному типу с учетом отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базы.

Кроме того, сможет обеспечить соседство различных предприятий в зависимости от их класса опасности. Благодаря чему на ОЭЗ «Алга» будет возможно привлечь инвесторов, реализующих проекты во всех отраслях экономики.

Немаловажно, что все территории подобраны с учетом требований экологических и санитарно-эпидемиологических условий. Развита дорожно-транспортная инфраструктура. Территория граничит с дорогами федерального значения, имеется железнодорожное сообщение. Это позволяет выстроить удобную логистику с соседними регионами и зарубежными странами.

Есть все возможности для обеспечения потенциальных резидентов инженерной инфраструктурой. Общая стоимость работ по созданию необходимой инфраструктуры составит 6,33 млрд рублей. Все работы будут проводиться за счет регионального бюджета в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

Ожидается, что за 10 лет в бюджеты всех уровней поступит почти 70 млрд рублей налоговых отчислений. При этом предельный объем господдержки в виде налоговых льгот составит 14,5 млрд рублей.

«Мы разработали дорожную карту, определили контрольные точки по всем мероприятиям. Республика готова начать работы по запуску особой экономической зоны»

Радий Хабиров, глава Башкирии