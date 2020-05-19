Радий Хабиров: «Создаваемая в Башкирии особая экономическая зона востребована инвесторами»

Особая экономическая зона «Алга» пользуется популярностью у инвесторов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании под председательством замппредседателя правительства Юрия Трутнева. По словам руководителя региона, это стало возможным благодаря нескольким фактором.
Первый фактор – это удачное месторасположение зоны. Именно в этом районе находится большой промышленный кластер, уточнил Хабиров. Второе – большая площадь. Экономическая зона расположилась на 470 га, половина уже занята резидентами.
Согласно прогнозу, к 2029 году свои производства на ОЭЗ «Алга» разместят 17 резидентов, которые вложат 26 млрд рублей и создадут около 2 тысяч рабочих мест. На данный момент соглашения о намерениях уже подписаны с семью якорными инвесторами.
По данным Росстата, в прошлом году инвестиции выросли в регионе почти на 14%, превысив 322 млрд рублей. В первом квартале 2020-го этот показатель увеличился на 18%.
Общая площадь планируемой особой экономической зоны «Алга» – около 470 гектаров, из которых 270 гектаров уже заняты резидентами.
Почти 470 гектаров — это четыре производственные площадки по два участка. Такое расположение позволит размещать предприятия по кластерному типу с учетом отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базы.
Кроме того, сможет обеспечить соседство различных предприятий в зависимости от их класса опасности. Благодаря чему на ОЭЗ «Алга» будет возможно привлечь инвесторов, реализующих проекты во всех отраслях экономики.
Немаловажно, что все территории подобраны с учетом требований экологических и санитарно-эпидемиологических условий. Развита дорожно-транспортная инфраструктура. Территория граничит с дорогами федерального значения, имеется железнодорожное сообщение. Это позволяет выстроить удобную логистику с соседними регионами и зарубежными странами.
Есть все возможности для обеспечения потенциальных резидентов инженерной инфраструктурой. Общая стоимость работ по созданию необходимой инфраструктуры составит 6,33 млрд рублей. Все работы будут проводиться за счет регионального бюджета в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.
Ожидается, что за 10 лет в бюджеты всех уровней поступит почти 70 млрд рублей налоговых отчислений. При этом предельный объем господдержки в виде налоговых льгот составит 14,5 млрд рублей.