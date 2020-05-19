Радий Хабиров: «Создаваемая в Башкирии особая экономическая зона востребована инвесторами»

Согласно прогнозу, к 2029 году свои производства на ОЭЗ «Алга» разместят 17 резидентов, которые вложат 26 млрд рублей и создадут около 2 тысяч рабочих мест. На данный момент соглашения о намерениях уже подписаны с семью якорными инвесторами.