Врачи в России оценили влияние майских праздников на коронавирус

Случаи заражения коронавирусом жителей России на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших. Также количество больных может увеличиться, если жители не соблюдали в эти дни меры предосторожности. Об этом рассказали врачи-инфекционисты.

Поведение жителей России на майских праздниках может отразиться на статистике заражения коронавирусом. Врачи склоняются к тому, что это уже произошло. По словам врача Анатолия Альтшейна, с 7 по 10 мая наблюдалось наибольшее число новых случаев. Это говорит о том, что россияне всё-таки нарушали правила на выходных.