Эксперт рассказал о главных критериях при выборе смартфона

Скорость зарядки и работы, качественная камера и экран, новизна и современность являются самыми важными критериями при выборе смартфона. Некоторые востребованные ранее параметры уже утратили свою важность, а к некоторым параметрам требования наоборот возрастают. Об этом рассказал специалист Андрей Тимофеев.

Такой фактор, как объём памяти, уже не играет такой большой роли, как раньше. Сейчас важнее скорость процесса. Скорость работы смартфона чаще всего зависит от того, насколько стабильно он получает сигнал от вышек операторов. Также влияют показатели качества приёма Wi-Fi и Bluetooth. Всё это влияет на качество работы телефона, включая в себя видео и звучание аудио.