В Башкирии пьяный водитель влетел во двор частного дома

Накануне, 18 мая, в Салаватском районе произошло серьёзное ДТП. Автомобиль влетел во двор частного дома и врезался в столб. О произошедшем сообщили очевидцы.

По предварительной информации от издания «На земле Салавата», авария произошла в селе Аркаулово. Пьяный водитель не справился с управлением и заехал на чужой участок. Машина врезалась в столб и только тогда остановилась.

Сотрудники ГИБДД расследуют происшествие. Если будет доказано, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, его ждёт крупный штраф. Будет ли нерадивый водитель компенсировать вред хозяевам участка, неизвестно.