Житель Башкирии обиделся на возлюбленную и поджег её машину

В городе Октябрьском был совершён поджог машины. Об этом рассказала 36-летняя местная жительница сотрудникам правоохранительных органов. Полиция быстро вышла на след виновника.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что поджигателем оказался 30-летний возлюбленный женщины. Между бывшими сожителями произошёл конфликт – женщина была не довольна тем, что мужчина не помогает материально воспитывать их общего ребенка. Это обвинение сильно разозлило бывшего супруга, поэтому он совершил поджог автомобиля.