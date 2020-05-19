Специалисты опровергли популярный миф о коронавирусе

В Минздраве опровергли популярный миф о том, что есть связь между резус-фактором крови и возможностью заражения коронавирусом. В настоящее время нет никаких на это доказательств. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Никаких доказательств на то, что есть связь между восприимчивостью к коронавирусу и резус-фактором крови, нет. Таким образом, Минздрав развеял популярный миф. Ведомство также напоминает, что тест на COVID-19 можно сдать бесплатно, если есть назначение врача.