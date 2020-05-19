В Башкирии стимулирующие выплаты получат все медики и водители «скорой», работающие с коронавирусом

Врачи, медсестры и водители скорой помощи , работающие с инфицированными COVID-19 , получат стимулирующие выплаты. Суммы составят 80, 50 и 25 тысяч, соответственно. Такие поправки были внесены в постановление правительства России.

При этом деньги положены всем, кто хоть раз работал с больным короновирусной инфекцией. В постановлении исключили слова «за фактически отработанное время». По данным регионального Минздрава, все деньги в республике перечислили в период с 16 по 18 мая.