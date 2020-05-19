Депутаты из Башкирии предложили блокировать экстремистские сайты до решения суда

Башкирский парламент предложил упростить блокировку сайтов. Депутаты Госсобрания разработали законопроект и направили инициативу в Госдуму. Сейчас онлайн-ресурсы признают экстремистскими через суд и по требованию Генпрокуратуры.
С момента обнаружения нежелательного материала в Интернете до вынесения решения о его блокировке проходит много времени, считают авторы законопроекта. Депутаты хотят упростить этот процесс.
Парламентарии предлагают наделить правом решать, имеет ли тот или иной сайт признаки экстремистского, правоохранительные органы. Они, в свою очередь, будут опираться на заключение экспертов. Затем органы смогут направить списки подозрительных ресурсов в Роскомнадзор. Таким образом, в случае принятия закона, ведомство сможет блокировать сайты без решения суда.