Депутаты из Башкирии предложили блокировать экстремистские сайты до решения суда

Башкирский парламент предложил упростить блокировку сайтов. Депутаты Госсобрания разработали законопроект и направили инициативу в Госдуму. Сейчас онлайн-ресурсы признают экстремистскими через суд и по требованию Генпрокуратуры.

С момента обнаружения нежелательного материала в Интернете до вынесения решения о его блокировке проходит много времени, считают авторы законопроекта. Депутаты хотят упростить этот процесс.