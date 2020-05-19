В Башкирии стало известно, сколько пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

Сегодня, 19 мая, прошёл онлайн-брифинг по вопросам борьбы с коронавирусом. На встрече обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Стало известно, сколько пациентов с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.

По данным на 19 мая, в Башкирии зарегистрировано 2247 пациентов с коронавирусом. Из них 714 человек уже полностью излечились. На стационарном лечении продолжают находиться 652 человека, а на амбулаторном – 864 пациента.

У 166 пациентов, которые лечатся в больнице, удовлетворительное состояние, а состояние средней тяжести отмечено у 450 человек. В тяжёлом состоянии находятся 36 человек, 10 из которых под аппаратами ИВЛ. За весь период пандемии в Башкирии смертью закончились 17 случаев заболевания коронавирусом.