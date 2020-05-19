В Башкирии на поддержку экономики направят 30 млрд рублей

На повышение устойчивости экономики Башкирии направят 30 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил вице-премьер Рустам Муратов. Брифинг состоялся в онлайн-режиме и был посвящен поддержке рынка труда и мерам социального обеспечения жителей.

Так, речь шла о налоговых каникулах для предприятий, создании специального фонда для оказания финансовой поддержки, помощи аграрной отрасли, инфраструктуре и систем жизнеобеспечения. В рамках второго пакета мер господдержки предусмотрено предоставление грантов для стимулирования органов местного самоуправления и выработки антикризисных мер на местах. Выплаты будут давать за лучший проект по противодействию распространения COVID-19.