В Башкирии владелица сети магазинов раздает одежду нуждающимся

Узнав о том, что возле универмага семьям с детьми будут раздавать подарки, я захотела тоже помочь. Тем более сейчас идет священный месяц Рамадан. Пакеты для детей мне помогла собрать моя дочь, которая живет в другом регионе.

Зиля Кувандыкова, жительница с. Акъяр