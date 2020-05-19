В Башкирии владелица сети магазинов раздает одежду нуждающимся

В регионе все больше предпринимателей включаются в волонтерское движение. В селе Акъяр Хайбуллинского района владелица сети магазинов одежды и обуви вручила подарочные сертификаты 12 нуждающимся семьям с детьми. Номинал такого сертификата – 2,5 тысячи рублей.
На такую сумму родители смогут бесплатно приобрести товар. Помимо этого, дети получили еще и сладкие подарки. Подобные акции предпринимательница проведет в каждом своем магазине.
Жительница села Акъяр Зиля Кувандыкова тоже решила внести свою лепту. Во время раздачи сертификатов она также вручила детям пакеты со сладостями и игрушками.