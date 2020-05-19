В Башкирии владелица сети магазинов раздает одежду нуждающимся

В регионе все больше предпринимателей включаются в волонтерское движение. В селе Акъяр Хайбуллинского района владелица сети магазинов одежды и обуви вручила подарочные сертификаты 12 нуждающимся семьям с детьми. Номинал такого сертификата – 2,5 тысячи рублей.

На такую сумму родители смогут бесплатно приобрести товар. Помимо этого, дети получили еще и сладкие подарки. Подобные акции предпринимательница проведет в каждом своем магазине.

Я хочу помочь семьям одеждой, обувью. После встречи с хайбуллинцами, я поеду в Зилаир и тоже вручу там сертификаты. 

Мария Цыкалова, владелица сети магазинов

У меня пять детей. Воспитываю один. Вчера позвонили из опеки, я приехал. Спасибо, что внимание обратили, помогаете. 

Виктор Попов, житель с. Акъяр

Жительница села Акъяр Зиля Кувандыкова тоже решила внести свою лепту. Во время раздачи сертификатов она также вручила детям пакеты со сладостями и игрушками. 

Узнав о том, что возле универмага семьям с детьми будут раздавать подарки, я захотела тоже помочь. Тем более сейчас идет священный месяц Рамадан. Пакеты для детей мне помогла собрать моя дочь, которая живет в другом регионе.

Зиля Кувандыкова, жительница с. Акъяр