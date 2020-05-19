В Башкирии в овраге нашли заколотое тело пропавшей женщины

В Башкирии завершены поиски без вести пропавшей 43-летней жительницы Салаватского района. Она исчезла еще в прошлом году в октябре. Первой, кто заметил бесследную пропажу женщины, была ее подруга: она и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе продолжительных поисков сотрудники полиции выяснили, что случилось с пропавшей. Как оказалось, женщина погибла от рук своего сожителя в день исчезновения. Мужчина хладнокровно зарезал свою возлюбленную и закопал ее тело в лесу. 

Благодаря следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции была установлена причастность к исчезновению женщины ее 52-летнего сожителя, который, под тяжестью собранных доказательств, сознался в ее убийстве и написал явку с повинной.

пресс-служба СК по РБ

Как рассказали в следкоме, в октябре 2019 года после распития спиртных напитков сожители возвращались с берега реки Юрюзань недалеко от их дома, по дороге между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от полученных ранений последняя скончалась на месте. После содеянного, злоумышленник закопал тело сожительницы в лесном массиве и вернулся домой, а впоследствии на несколько месяцев покинул республику.

В настоящее время тело потерпевшей обнаружено, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

пресс-служба СК по РБ