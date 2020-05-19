В Башкирии в овраге нашли заколотое тело пропавшей женщины

Как рассказали в следкоме, в октябре 2019 года после распития спиртных напитков сожители возвращались с берега реки Юрюзань недалеко от их дома, по дороге между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от полученных ранений последняя скончалась на месте. После содеянного, злоумышленник закопал тело сожительницы в лесном массиве и вернулся домой, а впоследствии на несколько месяцев покинул республику.