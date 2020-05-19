В Башкирии 17 больниц закрыты на карантин из-за коронавируса

Сегодня, 19 мая, на онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Были даны ответы на самые волнующие вопросы жителей республики. Так, стало известно, какие медицинские учреждения закрыты на карантин.

В 17 больницах Башкирии введены ограничительные мероприятия. Полностью на карантин закрыты Белебеевская ЦРБ и Акъярская ЦРБ. В других медучреждениях введены не такие строгие меры, и закрыты только некоторые отделения:

1. ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ (отделения анестезиологи и реаниматологии, хирургического, приемного отделений с 23.04.2020);

2. ГБУЗ РБ Городская больница город Салават (терапевтический корпус с 30.04.2020; корпус по другому адресу с 06.05.2020);

3. ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ (реанимационное отделение с 30.04.2020; Ирандыкская амбулатория с 10.05.2020);

4. ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ (терапевтическое отделение с 05.05.2020);

5. ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ (инфекционный госпиталь с 06.05.2020);

6. ГБУЗ РБ Кушнаренковская ЦРБ (провизорное отделение с 18.05.2020);

7. ГБУЗ РБ Татышлинская ЦРБ (административный корпус с 07.05.2020);

8. ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ (стационар с 08.05.2020);

9. ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ (хирургическое и терапевтическое отделения с 08.05.2020);

10. ГБУЗ РБ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (Филиал в г. Ишимбай стационар с 08.05.2020);

11. ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Стерлитамак (терапевтический стационар с 10.05.2020; хирургический стационар с 14.05.2020);

12. ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ (терапевтическое отделение №3 с 14.05.2020)

13. ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ (первичное сосудистое и первое хирургическое отделение с 18.05.2020);

14. ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ (хирургическое отделение с 18.05.2020);

15. ГБУЗ РБ Большеустикинская ЦРБ (терапевтическое и гинекологическое отделения с 19.05.2020).

В 12 медицинских организациях карантин полностью снят. Это КБ №1 и ГБ №2 г. Стерлитамак, ГКБ №8, Ишимбайская ЦРБ, ГБ Салавата, Бирская ЦРБ, ГБ №1 г. Октябрьский, Больница скорой медицинской помощи, ГКБ №21, Республиканский клинический онкологический диспансер, Балтачевская ЦРБ. Напомним, в Башкирии выявлено 2247 человек с коронавирусом.