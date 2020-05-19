В Башкирии в рамках нацпроекта появятся и обновятся культурные объекты

В 2020 году в Башкирии планируется обновить и установить множество объектов культуры. Это станет возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Культура». Как отметили в профильном ведомстве, таких изменений в этой сфере еще не было никогда.
За шесть лет действия программы в Башкирии появится почти 30 новых домов культуры в селах и деревнях, а еще 57 ДК планируют отреставрировать. Всего из бюджета на эти цели выделено около 10 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры РБ, в этом году в рамках реализации проекта «Культурная среда» планируется строительство сельского дома культуры на 300 мест в селе Ябалаково Илишевского района. Также в ближайшее время начнется строительство сельского дома культуры в деревне Явгильдино Караидельского района.
Специалисты республиканского культурного ведомства рассказали, что нацпроект «Культура» даёт юным талантам возможность начать творческую карьеру на новых музыкальных инструментах. Уже в этом году за счёт федерального бюджета новыми музыкальными инструментами будут оснащены 14 муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) и 3 государственных профессиональных учреждения. Школы получат более 800 единиц музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.
А пять районов республики - это Татышлинский, Нуримановский Караидельский, Зилаирский и Баймакский районы - в этом году приобретут передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения. Муниципалитеты уже заключили контракты.
Увеличится в 2020 году и количество модельных библиотек. Они появятся в селах Асяново Дюртюлинского района, Благовар Благоварского района и Кандры Туймазинского района. А в детских школах искусств Ишимбайского района и города Сибай появятся Виртуальные концертные залы.
Конечно, не забыто и «важнейшее из искусств», тем более Башкортостан вышел на второе место в России по созданию сети современных кинозалов в малых городах. Так, в целях создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, муниципалитеты республики направили 19 заявок для участия в конкурсе на получение субсидий из Фонда кино на модернизацию кинозалов.
Важно и то, что в целях сохранения и развития кадрового потенциала в текущем году 683 специалиста культуры и искусства Республики Башкортостан смогут пройти обучение в таких федеральных Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, как Российская академия музыки имени Гнесиных, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Московский государственный институт культуры и других.