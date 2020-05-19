В Башкирии в рамках нацпроекта появятся и обновятся культурные объекты

Конечно, не забыто и «важнейшее из искусств», тем более Башкортостан вышел на второе место в России по созданию сети современных кинозалов в малых городах. Так, в целях создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, муниципалитеты республики направили 19 заявок для участия в конкурсе на получение субсидий из Фонда кино на модернизацию кинозалов.