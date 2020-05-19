В Уфе 14 лет искали насильника молодой девушки

В башкирской столице завершились поиск преступника, совершившего разбойное нападение 14 лет назад. Благодаря тщательному изучению всех уголовных дел, была доказана вина 37-летнего уфимца. Мужчина напал на 23-летнюю девушку в подворотне.

Следствие выяснило, что в 2004 году молодой человек попытался познакомиться с 23-летней уфимкой. Отказ он воспринял болезненно, поэтому проследил за несчастной и напал в подворотне. Угрожая девушке разбитой бутылкой, преступник украл у неё деньги и телефон и совершил сексуальное насилие.

Оперативно найти мужчину не удалось. Только в 2020 году следователи сопоставили дело 37-летнего уфимца, осужденного за хищения и побои, с нераскрытым изнасилованием. Потерпевшая опознала насильника, поэтому доказательная база по этому делу передана в суд.