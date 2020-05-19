Актёр из Уфы сыграл главную роль в сериале известного телеканала

Аскар Нигамедзянов, актёр из Уфы, сыграл главную роль в телесериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Сериал о жизни в 90-х будет транслироваться на ТНТ. Аскар сыграл в нём роль главаря подростковой банды по кличке Цыган.

Сериал рассказывает о непростой жизни в 90-х и переносит в ностальгическую молодость. Сами молодые актёры с трудом вспомнят времена, о которых повествуют, однако это не помешало им передать бунтарский дух переходной эпохи. Аскар Нигамедзянов поделился, что сам никогда не сталкивался с хулиганами или бандитами.

Смутно помню, что в 90-е было тяжело, не хватало денег, жили в простой обстановке, носил неброскую одежду. Еще помню, что во дворе было очень много алкашей. Сейчас про 90-е в Уфе почти ничего не напоминает, но все же остались какие-то старые, заброшенные дома, гаражи. Главное, люди поменялись, стало меньше хулиганов, алкоголиков и бандитов.

Аскар Нигамедзянов, актер 

Молодой актёр учился в Башкирском государственном университете на филфаке. Аскар всегда мечтал стать актёром, поэтому поступил в МХАТ, который успешно закончил. Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» уже восьмой крупный проект начинающего актера.  

Фото: Соцсети. 