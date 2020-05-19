Актёр из Уфы сыграл главную роль в сериале известного телеканала

Смутно помню, что в 90-е было тяжело, не хватало денег, жили в простой обстановке, носил неброскую одежду. Еще помню, что во дворе было очень много алкашей. Сейчас про 90-е в Уфе почти ничего не напоминает, но все же остались какие-то старые, заброшенные дома, гаражи. Главное, люди поменялись, стало меньше хулиганов, алкоголиков и бандитов.

Аскар Нигамедзянов, актер