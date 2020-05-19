Владимир Путин о выплатах медикам: «Всё должно быть прозрачно и понятно»

Владимир Путин поручил установить мониторинг всех выплат медработникам. Контроль должны обеспечить Правительство, Минздрав, Минтруд, а также региональные власти. Об этом Президент заявил на совещании с главами субъектов федерации и членами правительства.

Поводом для заседания стали вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Однако Владимир Путин подверг критике те критерии, по которым раньше осуществлялись выплаты медработникам. К тому их получили далеко не все. В некоторых регионах медикам перечислялось меньше, чем предполагалось.

Абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому и за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и обратная связь. Чрезвычайно важная вещь. Хочу на это особо обратить внимание.

Владимир Путин, Президент России

Общая сумма средств, направленных на выплаты медработникам в республике, составляет 1 миллиард 900 миллионов рублей. Эта сумма предусмотрена на три месяца – апрель, май, июнь. Стимулирующие выплаты получат врачи, медсестры и водители скорой помощи, работающие с инфицированными COVID-19. Это 80, 50 и 25 тысяч соответственно. Такие поправки были внесены в постановление правительства России. Так, в постановлении исключили слова «за фактически отработанное время».

Также предусмотрено дополнительное стимулирование работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку. На данные цели предусмотрено 105 миллионов рублей. За апрель выплаты составили 46 миллионов. Выплаты получили за счет средств республики 2920 человек.

Ольга Горбацевич, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан