Владимир Путин о выплатах медикам: «Всё должно быть прозрачно и понятно»

Владимир Путин поручил установить мониторинг всех выплат медработникам. Контроль должны обеспечить Правительство, Минздрав, Минтруд, а также региональные власти. Об этом Президент заявил на совещании с главами субъектов федерации и членами правительства.
Поводом для заседания стали вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Однако Владимир Путин подверг критике те критерии, по которым раньше осуществлялись выплаты медработникам. К тому их получили далеко не все. В некоторых регионах медикам перечислялось меньше, чем предполагалось.
Общая сумма средств, направленных на выплаты медработникам в республике, составляет 1 миллиард 900 миллионов рублей. Эта сумма предусмотрена на три месяца – апрель, май, июнь. Стимулирующие выплаты получат врачи, медсестры и водители скорой помощи, работающие с инфицированными COVID-19. Это 80, 50 и 25 тысяч соответственно. Такие поправки были внесены в постановление правительства России. Так, в постановлении исключили слова «за фактически отработанное время».