Владимир Путин о выплатах медикам: «Всё должно быть прозрачно и понятно»

Абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому и за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и обратная связь. Чрезвычайно важная вещь. Хочу на это особо обратить внимание.

Владимир Путин, Президент России