В Башкирии одобрили более 1 млрд рублей зарплатных кредитов под 0%

Предприятиям республики одобрено более 1 млрд рублей зарплатных кредитов, которые будут выдаваться по льготной ставке – 0% на первые 6 месяцев. Башкирский бизнес активно начал получать господдержку. Предпринимателям предоставляются отсрочки по аренде, кредитные каникулы и не только – по двум пакетам мер господдержка охватит 68 тысяч предпринимателей республики.

Делая замеры все чаще, Елена Чингизова вынуждена подсчитывать и убытки своего ателье. Дизайнерскую одежду предприятие производит 30 лет, и на этой юбилейной дате оно имело все шансы прекратить свое существование. Больше месяца пошивочные цеха простаивали без дела, закрыты были и магазины. Сохранить позиции на рынке удалось во многом благодаря господдержке.

Существенной оказалась и предоставленная отсрочка по уплате налогов – до осени. Этого времени по расчетам владельцев вполне достаточно, чтобы встать на ноги. Любое послабление для предпринимателей сейчас актуально как никогда. К примеру, в этой логистической компании воспользовались зарплатным кредитом. Процентная ставка всего 0%, если долг погасят в течение полугода.

Мы понимаем, у кого-то мужья остались без работы, кредиты у всех остались Это помогло нам сохранить уровень зарплаты на прежнем уровне. Айдар Авдияров, исполнительный директор

Кредит на сумму свыше полутора миллионов рублей на предприятии намерены погасить за полгода. Впрочем, даже если срок придется продлить, не критично, говорят руководители. В этом случае им начислят льготную ставку в 2%, что вполне по силам.

Пандемия для многих предприятий стала своеобразным экзаменом на стойкость. Остаться на плаву смогли те организации, которые сумели приспособиться к новым реалиям. Впрочем, удар коснулся всех без исключения. Чтобы справиться с последствиями, только в нашей республике запланировано около 30 млрд рублей господдержки. Эту сумму не стоит воспринимать как денежные выплаты в чистом виде. Сюда, например, входят и так называемые выпадающие доходы. К примеру, сумма, которую государство не получит в результате нулевой ставки по кредиту или возврату по налогам. В общей сложности пакет господдержки охватит 68 тысяч предпринимателей республики.

Неверно определять пострадавшие области. Легче определить тех, кто не пострадал. Их проще посчитать. На сегодня не пострадали продавцы алкоголя, продуктов, производство дезинфицирующих средств, пошив масок, доставка продуктов и всё. Все остальные пострадали. Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан

Пострадавшие субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться кредитными каникулами. Правда, около 30% заявок получают отказ. Это связано с тем, что предприятие не входит в подходящий перечень отраслей. Не все могут получить и льготный зарплатный займ. Даже если организация соответствует всем критериям, банк может отказать из-за плохой кредитной истории.

Общая сумма одобренных обращений составляет 1 млрд 200 млн рублей. Фактически выдано из этой суммы 280 млн рублей. Помимо мер, которые предусматриваются федеральными законами, есть собственные программы реструктуризации кредитов, которые предлагают банки. Более 60% – процент одобрения. Общая сумма этих реструктурированных кредитов составляет 5 млрд рублей. Сергей Коровин, заместитель управляющего отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Центрального банка России

Для того чтобы узнать о полагающихся льготах, не обязательно писать заявление в госорганы. К примеру, налоговая сама должна уведомить о той же отсрочке, а муниципалитет – о льготе по аренде. А вот в случае с кредитом документы собрать все же придется. Компании и индивидуальные предприниматели могут максимально снизить расходы и обязательные платежи, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.