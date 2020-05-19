В Башкирии одобрили более 1 млрд рублей зарплатных кредитов под 0%

Предприятиям республики одобрено более 1 млрд рублей зарплатных кредитов, которые будут выдаваться по льготной ставке – 0% на первые 6 месяцев. Башкирский бизнес активно начал получать господдержку. Предпринимателям предоставляются отсрочки по аренде, кредитные каникулы и не только – по двум пакетам мер господдержка охватит 68 тысяч предпринимателей республики.
Делая замеры все чаще, Елена Чингизова вынуждена подсчитывать и убытки своего ателье. Дизайнерскую одежду предприятие производит 30 лет, и на этой юбилейной дате оно имело все шансы прекратить свое существование. Больше месяца пошивочные цеха простаивали без дела, закрыты были и магазины. Сохранить позиции на рынке удалось во многом благодаря господдержке.
Существенной оказалась и предоставленная отсрочка по уплате налогов – до осени. Этого времени по расчетам владельцев вполне достаточно, чтобы встать на ноги. Любое послабление для предпринимателей сейчас актуально как никогда. К примеру, в этой логистической компании воспользовались зарплатным кредитом. Процентная ставка всего 0%, если долг погасят в течение полугода.
Кредит на сумму свыше полутора миллионов рублей на предприятии намерены погасить за полгода. Впрочем, даже если срок придется продлить, не критично, говорят руководители. В этом случае им начислят льготную ставку в 2%, что вполне по силам.
Пандемия для многих предприятий стала своеобразным экзаменом на стойкость. Остаться на плаву смогли те организации, которые сумели приспособиться к новым реалиям. Впрочем, удар коснулся всех без исключения. Чтобы справиться с последствиями, только в нашей республике запланировано около 30 млрд рублей господдержки. Эту сумму не стоит воспринимать как денежные выплаты в чистом виде. Сюда, например, входят и так называемые выпадающие доходы. К примеру, сумма, которую государство не получит в результате нулевой ставки по кредиту или возврату по налогам. В общей сложности пакет господдержки охватит 68 тысяч предпринимателей республики.
Пострадавшие субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться кредитными каникулами. Правда, около 30% заявок получают отказ. Это связано с тем, что предприятие не входит в подходящий перечень отраслей. Не все могут получить и льготный зарплатный займ. Даже если организация соответствует всем критериям, банк может отказать из-за плохой кредитной истории.
Для того чтобы узнать о полагающихся льготах, не обязательно писать заявление в госорганы. К примеру, налоговая сама должна уведомить о той же отсрочке, а муниципалитет – о льготе по аренде. А вот в случае с кредитом документы собрать все же придется. Компании и индивидуальные предприниматели могут максимально снизить расходы и обязательные платежи, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.
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