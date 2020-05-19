В Башкирии из обсерватора выписали еще 189 вахтовиков из Якутии

189 вахтовиков покинули санаторий «Красноусольск» после двухнедельной обсервации. Напомним, здравница приняла две группы работников Чаяндинского месторождения 5 и 6 мая. За время обсервации вахтовики два раза сдали анализы на COVID-19.

Первое обследование провели в день заезда, второе – на 10 сутки. Результат отрицательный. Группа, заехавшая в «Красноусольск» 6 мая, отправится домой завтра. Это еще 155 человек. Несмотря на затянувшуюся вахту и разлуку с близкими, уезжающие довольны своим досугом и уже планируют посещение санатория по путевкам.