В Башкирии мужчина остался без квартиры после смерти отца

Житель города Октябрьского пытается доказать, что родительский дом, в котором он проживает с семьей, обманным путем забрали у его погибшего отца. Судебные тяжбы идут уже не один год. В похожей ситуации оказались и другие жители города, говорит мужчина.
Отчий дом по документам теперь принадлежит другим. В этой неполной стопке четыре года разбирательств. Всё это время Азат Хасаншин пытается доказать, что квартиру у его папы не покупали, а мошенническим способом отобрали товарищи, с которыми тот познакомился на одной из подработок. В один прекрасный день в дом, где Азат проживает с супругой и тремя детьми, просто постучался новый хозяин.
Выслушать отца Азата мы не можем. Он погиб, сгорев в бане вскоре после начала разбирательств. Сын считает, что не без помощи посторонних, но правоохранительные органы следы поджога не обнаружили. Мужчина, кстати, имел пристрастие к алкоголю. Это-то и привлекло новых хозяев дома, говорит Азат.
Дети и супруга Азата сейчас проживают в спорном доме на птичьих правах. Все деньги, мужчина говорит, уходят на юристов, судебные тяжбы и экспертизы. Проводили даже лингвистическую эекспертизу 20-минутного разговора Азата с теми, кто приобрел родительский дом. Он предоставил экспертам аудиозапись. Те, судя по разговору, вынесли вердикт, что деньги в полном размере не передавались.
Три миллиона восемьсот тысяч – именно за такую сумму, по словам покупателя, был приобретен дом. Но столь крупных денег у отца Азат и его две сестры не замечали. Приобретал дом некий Дмитрий Фокин. Сейчас у недвижимости уже не хозяин, а хозяйка.
Время от времени неизвестные наведываются в дом. Группа мужчин однажды приехала заселять нового жильца, когда в здании находилась несовершеннолетняя дочь Азата.
Нам удалось отыскать первого покупателя дома Дмитрия Фокина. Мужчина даже согласился с нами встретиться и рассказал свою версию историю. Дом действительно уже продал. А то, что покупательница фигурирует и в других похожих делах, его не волнует. Всем занимались риэлторы. А Азат, по его словам, избивал отца, тот и решил продать недвижимость.
Они с другом, говорит Дмитрий Фокин, по доброте душевной даже присматривали за погибшим и иногда подкидывал денег на жизнь. А вот куда мужчина мог деть почти четыре миллиона рублей, не знает. Но предположил: может, спрятал в бане, где и сгорел?