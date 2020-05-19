В Башкирии мужчина остался без квартиры после смерти отца

Житель города Октябрьского пытается доказать, что родительский дом, в котором он проживает с семьей, обманным путем забрали у его погибшего отца. Судебные тяжбы идут уже не один год. В похожей ситуации оказались и другие жители города, говорит мужчина.

Отчий дом по документам теперь принадлежит другим. В этой неполной стопке четыре года разбирательств. Всё это время Азат Хасаншин пытается доказать, что квартиру у его папы не покупали, а мошенническим способом отобрали товарищи, с которыми тот познакомился на одной из подработок. В один прекрасный день в дом, где Азат проживает с супругой и тремя детьми, просто постучался новый хозяин.

Поехали к отцу, он говорит, что предварительные документы готовили, но он ничего еще не продавал, денег ему не передавали. После этого отец написал заявление в полицию, и мы подали в суд. На следующий день приезжает Фокин, говорит, что мы ничего не сможем сделать. Аудиозапись есть. Отца 2,5 года обрабатывали, чтобы подготовить эти документы. Азат Хасаншин

Выслушать отца Азата мы не можем. Он погиб, сгорев в бане вскоре после начала разбирательств. Сын считает, что не без помощи посторонних, но правоохранительные органы следы поджога не обнаружили. Мужчина, кстати, имел пристрастие к алкоголю. Это-то и привлекло новых хозяев дома, говорит Азат.

Есть еще люди, которых они обработали чуть ли не тем же составом. Есть еще материалы дела. Все эти обманутые мертвы. Азат Хасаншин

Дети и супруга Азата сейчас проживают в спорном доме на птичьих правах. Все деньги, мужчина говорит, уходят на юристов, судебные тяжбы и экспертизы. Проводили даже лингвистическую эекспертизу 20-минутного разговора Азата с теми, кто приобрел родительский дом. Он предоставил экспертам аудиозапись. Те, судя по разговору, вынесли вердикт, что деньги в полном размере не передавались.

Три миллиона восемьсот тысяч – именно за такую сумму, по словам покупателя, был приобретен дом. Но столь крупных денег у отца Азат и его две сестры не замечали. Приобретал дом некий Дмитрий Фокин. Сейчас у недвижимости уже не хозяин, а хозяйка.

Время от времени неизвестные наведываются в дом. Группа мужчин однажды приехала заселять нового жильца, когда в здании находилась несовершеннолетняя дочь Азата.

Нам удалось отыскать первого покупателя дома Дмитрия Фокина. Мужчина даже согласился с нами встретиться и рассказал свою версию историю. Дом действительно уже продал. А то, что покупательница фигурирует и в других похожих делах, его не волнует. Всем занимались риэлторы. А Азат, по его словам, избивал отца, тот и решил продать недвижимость.

Все суды выиграны во всех инстанциях. Были проверки Следкома, МВД, прокуратуры. Просто Азат не хочет смириться с тем, что он дом потерял. Если бы он за отцом нормально следил, этой ситуации бы не было. Дмитрий Фокин