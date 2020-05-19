В Уфе в детской больнице №17 появилось новое оборудование для диагностики

В поликлинике детской больницы №17 г. Уфы появилось новое оборудование. 4 аппарата поступили в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение». Они помогают врачам в постановке более точных диагнозов маленьких пациентов.

С этим прибором маленькому пациенту нужно будет проходить сутки. Это рабочая станция для мониторинга электрокардиографии и артериального давления. Она будет вести безостановочную регистрацию работы сердца. Особенно аппарат необходим, когда идет речь о нарушение ритма, обмороках и головокружении.

Это более эффективный метод, чем обычная электрокардиограмма. Он позволяет выявить потенциально опасные состояния для пациента на ранних стадиях и облегчает дальнейшее его лечение. Комплексы QRS, которые будут зафиксированы в течение этого времени, мы будем анализировать. Это очень точная диагностика. Елена Белолапкина, заведующая отделением функциональной диагностики поликлиники ДКБ №17 г. Уфы

А это спирометр. Он предназначен для исследования функций внешнего дыхания и позволяет оценить объем легких и выявить заболевания. С его помощью можно заметить и нарушения газообмена в легких.

Следить за точкой на экране непросто. Черно-белое изображение шахматной доски сменяется сине-фиолетовым. Схожа с игрой на внимательность. А ее результат – кривая на мониторе, позволяющая выявить заболевания глаз на ранних стадиях. Так работает нейроэлектроретинограф.

На экране мы видим кривую. Кривая является ответом головного мозга на зрительный стимул. Представляет клинический интерес для неонатологов как критерий диагностики и прогноза зрительной функции, неврологов как один из показателей центральной нервной системы. Венера Садыкова, врач функциональной диагностики поликлиники ДКБ №17 г. Уфы

А кабинете отоларинголога установлен ЛОР-комбайн. В современной медицине оборудование уже незаменимое. С его помощью можно даже проводить малоинвазивные процедуры.

Мы видим жестким эндоскопом носоглотку. Тут же можно сфотографировать, потому что есть даже флешка. Родители могут свою принести и сфотографировать. Потом детально осматривать. Альфия Абдуллина, врач-отоларинголог поликлиники ДКБ №17 г. Уфы

Гибкий эндоскоп позволяет полностью осмотреть носоглотку маленького пациента и увидеть детально наличие любой патологии. Это существенно облегчает врачу постановку диагноза. По словам врачей, новое оборудование позволило увеличить выявляемость заболеваний и улучшить оказание услуг.

Поскольку мы находимся в педиатрическом отделении, то врачам-педиатрам оборудование помогает для установления диагноза, более точной интерпретации и назначения адекватного лечения. Жанна Валеева, заместитель главного врача по поликлинике