В Уфе в детской больнице №17 появилось новое оборудование для диагностики

В поликлинике детской больницы №17 г. Уфы появилось новое оборудование. 4 аппарата поступили в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение». Они помогают врачам в постановке более точных диагнозов маленьких пациентов.
С этим прибором маленькому пациенту нужно будет проходить сутки. Это рабочая станция для мониторинга электрокардиографии и артериального давления. Она будет вести безостановочную регистрацию работы сердца. Особенно аппарат необходим, когда идет речь о нарушение ритма, обмороках и головокружении.
А это спирометр. Он предназначен для исследования функций внешнего дыхания и позволяет оценить объем легких и выявить заболевания. С его помощью можно заметить и нарушения газообмена в легких.
Следить за точкой на экране непросто. Черно-белое изображение шахматной доски сменяется сине-фиолетовым. Схожа с игрой на внимательность. А ее результат – кривая на мониторе, позволяющая выявить заболевания глаз на ранних стадиях. Так работает нейроэлектроретинограф.
А кабинете отоларинголога установлен ЛОР-комбайн. В современной медицине оборудование уже незаменимое. С его помощью можно даже проводить малоинвазивные процедуры.
Гибкий эндоскоп позволяет полностью осмотреть носоглотку маленького пациента и увидеть детально наличие любой патологии. Это существенно облегчает врачу постановку диагноза. По словам врачей, новое оборудование позволило увеличить выявляемость заболеваний и улучшить оказание услуг.
К данной поликлинике прикреплено более 33 тысяч детей. Как говорят врачи, сейчас поток маленьких пациентов стал ниже, чем до пандемии коронавируса. Но все равно в день более сотни детей обращаются за помощью. Кстати, в скором времени новой техники в поликлинике станет больше.