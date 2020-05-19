В Уфе традиционный детский конкурс «Созвездие талантов» проходит онлайн

«Созвездие талантов» онлайн. В 9-й раз в республике проходит конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Собрать полный зал со зрителями из-за карантинных мер не получилось, но организаторы решили не отменять состязание талантов, а попробовать провести конкурс в онлайн-режиме.
Впервые наставниками юных дарований стали артисты Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова. С каждым годом участников фестиваля становится больше, это дети почти со всех уголков республики. На конкурсе они раскрывают свой творческий потенциал и социально адаптируются.
Номинаций, где можно проявить себя, несколько. Среди них вокальное исполнение, танцевальное искусство, жестовое пение, оригинальный жанр и другие. Наставники уже выбрали себе подопечных, с которыми будут заниматься. Результат работы их творческого союза можно будет увидеть осенью, на большом гала-концерте.