В Уфе возобновляется проведение конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Башкортостан первым в России проведет спортивные состязания в период ослабления антикоронавирусного режима. В эту субботу в республике пройдет третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования состоятся без зрителей на ипподроме «Акбузат» с соблюдением всех требований безопасности.