В Уфе возобновляется проведение конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Башкортостан первым в России проведет спортивные состязания в период ослабления антикоронавирусного режима. В эту субботу в республике пройдет третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования состоятся без зрителей на ипподроме «Акбузат» с соблюдением всех требований безопасности.
Скачки будут в прямом эфире показаны на телеканале БСТ. В третьем этапе участвуют конники из Архангельского, Бирского, Иглинского, Салаватского районов на лошадях ипподрома. Начало трансляции в 11:55. Телевизионную версию спортивного мероприятия покажут и федеральные каналы.