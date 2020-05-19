ФК «Уфа» начал подготовку к возобновлению чемпионата РПЛ

Накануне главная футбольная дружина республики собралась в Уфе – прибыли все, кроме 5 легионеров, которые пока находятся за границей. Команда прошла медицинское обследование, сдала тест на COVID-19 и провела первую тренировку. Сегодня стало известно, что все футболисты и члены тренерского штаба здоровы.

«15 мая назовут днем российского футбола. Отличные новости: сезон будет доигран». Так Вадим Евсеев отреагировал на возвращение Российской премьер-лиги. Настроение главного тренера подхватила вся команда, и уже спустя 3 дня все собрались в Уфе. Почти все добирались на своих автомобилях. А Вячеслав Кротов привез в столицу республики еще и Николая Гиоргобиани, Кирила Фольмера и Давида Агаларова.

Отдыхать хорошо, но по футболу очень сильно скучаешь на карантине. Вячеслав Кротов, нападающий ФК «Уфа»

На своем автомобиле в Уфу вернулся и Данил Круговой. Защитник, арендованный у «Зенита», еще в декабре перенес операцию. Восстанавливался пять месяцев и сейчас готов вернуться в строй.

Чувствую себя очень хорошо. Здорово, что сезон возобновился. Хороший график, о таком каждый футболист мечтает, наверное. Потому что лучше играть, чем тренироваться. Данил Круговой, защитник ФК «Уфа»

Вернулся в Уфу и полузащитник Игорь Безденежных, который первую часть сезона провел в «Чайке». Там он стал лучшим футболистом года по версии одноклубников. РФС принял решение завершить сезон в ФНЛ, и воспитанник башкирского клуба присоединился к родной команде. Правда, пока он только тренируется. Заявочный период в РПЛ не начался, поэтому неизвестно, сумеет ли Безденежных помочь «Уфе» в оставшейся части сезона.

Аренда пошла на пользу, потому что в первую очередь нуждался в игровой практике, и я ее получил. Плюс результативность пошла вверх. Игорь Безденежных, полузащитник ФК «Уфа»

В оставшихся 8 турах «Уфе» предстоит провести дома 5 матчей. Против «Тамбова», «Рубина», «Урала», «Динамо» и «Арсенала». Также коллектив Вадима Евсеева сыграет в гостях против «Спартака», «Локомотива» и «Ростова».

План подготовки был, но есть корректировки из-за времени. Мы не знали, когда начнется чемпионат. Главное, чтобы к первой игре команда подходила в полном порядке. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»