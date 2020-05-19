ФК «Уфа» начал подготовку к возобновлению чемпионата РПЛ

Накануне главная футбольная дружина республики собралась в Уфе – прибыли все, кроме 5 легионеров, которые пока находятся за границей. Команда прошла медицинское обследование, сдала тест на COVID-19 и провела первую тренировку. Сегодня стало известно, что все футболисты и члены тренерского штаба здоровы.
«15 мая назовут днем российского футбола. Отличные новости: сезон будет доигран». Так Вадим Евсеев отреагировал на возвращение Российской премьер-лиги. Настроение главного тренера подхватила вся команда, и уже спустя 3 дня все собрались в Уфе. Почти все добирались на своих автомобилях. А Вячеслав Кротов привез в столицу республики еще и Николая Гиоргобиани, Кирила Фольмера и Давида Агаларова.
На своем автомобиле в Уфу вернулся и Данил Круговой. Защитник, арендованный у «Зенита», еще в декабре перенес операцию. Восстанавливался пять месяцев и сейчас готов вернуться в строй.
Вернулся в Уфу и полузащитник Игорь Безденежных, который первую часть сезона провел в «Чайке». Там он стал лучшим футболистом года по версии одноклубников. РФС принял решение завершить сезон в ФНЛ, и воспитанник башкирского клуба присоединился к родной команде. Правда, пока он только тренируется. Заявочный период в РПЛ не начался, поэтому неизвестно, сумеет ли Безденежных помочь «Уфе» в оставшейся части сезона.
В оставшихся 8 турах «Уфе» предстоит провести дома 5 матчей. Против «Тамбова», «Рубина», «Урала», «Динамо» и «Арсенала». Также коллектив Вадима Евсеева сыграет в гостях против «Спартака», «Локомотива» и «Ростова».
Подготовка «Уфы» к возобновлению чемпионата уже началась. Клуб отправился на двухнедельный сбор в Ашу. Затем в начале июня коллектив Вадима Евсеева вернется в Уфу. Первый матч РПЛ после паузы запланирован на 21 июня.