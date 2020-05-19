В Уфе пьяная мать забыла малыша на остановке

В Уфе накануне на автобусной остановке нашли двухлетнего малыша. Мальчик усиленно искал свою маму.

К поискам матери ребенка подключили спасателей и городские службы. Тем временем на улице холодало. Также розыском мамы занялись и городские жители.

Вскоре удалось выяснить прописку потерянного малыша. Как оказалось, его дом находится буквально в двух шагах от того места, где мальчика обнаружили горожане.

Все оказалось не так просто. Маму мальчика сразу допросить не смогли - она была сильно пьяна. Женщина не смогла выговорить ни одного слова.