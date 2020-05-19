В Башкирии назвали города, где больше всего больных коронавирусом

Власти Башкирии назвали города-лидеры по распространению коронавирусной инфекции . Первое место заняла Уфа , в которой за всю пандемию выявили 733 зараженных человека.

В Салаватском районе тем временем произошла вспышка коронавируса среди мигрантов, за сутки там прибавилось 49 больных. В среднем темп прироста больных за сутки в Башкирии сейчас составляет 4,5%.