В Башкирии назвали города, где больше всего больных коронавирусом

Власти Башкирии назвали города-лидеры по распространению коронавирусной инфекции. Первое место заняла Уфа, в которой за всю пандемию выявили 733 зараженных человека.
Нефтекамск занял вторую строчку рейтинга городов-лидеров с 262 случаями заражения. Далее в списке - Белебей (95 пациентов), Уфимский район (77 пациентов), Стерлитамак (68 пациентов), Салават (59 пациентов), Кумертау (58 пациентов).
В Салаватском районе тем временем произошла вспышка коронавируса среди мигрантов, за сутки там прибавилось 49 больных. В среднем темп прироста больных за сутки в Башкирии сейчас составляет 4,5%.