В Башкирии пьяный водитель сбил трёхлетнюю девочку

Накануне, 19 мая, произошла серьёзная авария с пострадавшими. ДТП зафиксировано в Белокатайском районе. 58-летний водитель совершил наезд на маленького ребёнка.

Пресс-служба ГИБДД РБ сообщает, что житель Челябинской области управлял «Тайотой Королла». Не справившись с управлением, автомобилист совершил наезд на трёхлетнюю девочку из Свердловской области. Пострадавшего ребёнка срочно доставили в больницу.

Известно, что девочка гостила у бабушки. В крови водителя были обнаружены следы алкоголя. Однако по его словам, спиртные напитки он употреблял после ДТП.