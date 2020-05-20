В Башкирии в сгоревшем доме найден мёртвый мужчина

20 мая поздно ночью огнём охватило жилой дом. Возгорание произошло в селе Иглино на улице Западной. На место происшествия оперативно прибыла пожарная команда Иглинского сельского совета.

Огнём охватило частный бревенчатый дом. Девять человек личного состава и четыре единицы техники затушили открытое возгорание. В огне пострадали 39-летняя женщина и 24-летний парень, которых доставили в больницу.

После осмотра сгоревшей территории было обнаружено тело 40-летнего мужчины. К сожалению, спасти его не удалось. Причины страшного пожара предстоит установить дознавателю МЧС.