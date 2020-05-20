Чехия не может передать России памятник маршалу Конову

Минобороны Чехии заявило о невозможности передачи демонтированного памятника маршалу Конову российской стороне. Памятник не принадлежит чешскому военному ведомству, он принадлежит муниципалитету Прага-6. По этой причине Минобороны Чехии не может передать монумент российской стороне.
Сергей Шойгу 9 апреля обратился к Минобороны Чехии с просьбой передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Власти района Прага-6 в Чехии снесли памятник советскому полководцу ещё в апреле. Российская сторона в свою очередь возбудила уголовное дело об осквернении символов воинской славы.
Чешское военное ведомство ответило на просьбу российской стороны отказом. Памятник Коневу не принадлежит чешскому Минобороны, он принадлежит району Прага-6. В то же время, согласно законам, памятник нельзя отнести к военным захоронениям. Таким образом, Минобороны Чехии не имеет права передавать монумент России.
В своём письме российской стороне чешское Минобороны сообщает о том, что под попечительством чешской стороны находится примерно около четырёх тысяч военных российских захоронений. Чехия ежегодно выделяет деньги на уход за захоронениями.