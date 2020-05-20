В Уфе при лобовом столкновении машин пострадали пять человек

Накануне в Уфе произошла серьёзная авария. В ДТП пострадали пять человек. Вечером на улице Р. Зорге произошло столкновение двух автомобилей.

Встречный «Ниссан Джук» под управлением 24-летнего уфимца столкнулся с «ВАЗ-2107», за рулём которого был 27-летний мужчина. Машины врезались лоб в лоб почти на полной скорости. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

В аварии пострадали оба водителя – они были госпитализированы. Также травмы разной тяжести получили три пассажира иномарки. Пострадавшим всего лишь 21-22 года.