В Башкирии пенсионерка упала в подвал с двухметровой высоты

Несчастный случай произошёл в деревне Подымалово Уфимского района. Ночью 20 мая в подвал жилого дома провалилась 64-летняя пенсионерка. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера экстренных служб.

Выяснилось, что женщина спускалась в подвал по лестнице. Удержать равновесие пенсионерка не смогла и упала вниз. Высота падения оказалась около 2,5 метров.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели помогли женщине выбраться и передали медикам. Бригада скорой помощи оказала необходимую медицинскую помощь.