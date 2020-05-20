В Башкирии продолжается посевная кампания

Посевная кампания в республике идет полным ходом. На финишную прямую вышли илишевские и стерлибашевские аграрии, а вот остальные обработали 85 процентов полей. Сеют пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, кукурузу и другие культуры.

16- тонный трактор легок в управлении. Водитель задает размер поля, которое нужно засеять и нажимает кнопку автопилот. Все показатели отражаются на мониторе. Комбайнер видит, сколько посеяли зерна и как подается воздух, а также контролирует расход топлива.

за 12 часов 80 гектаров, ночной где-то 90. С бочки зерно подается воздухом в анкера, анкера режут землю. В это время вносят семена и удобрения. Алексей Киселев, водитель

В каждую лунку параллельно с ячменем трактор вносит и удобрения. А это гранулированный фосфор, калий и азот. После дождя добавки растворятся в почве и укрепят корневую систему растения. Всего в сельскохозяйственном производственном кооперативе 76 тысяч гектаров земли под посев.

Сезон начали благополучно. Ожидаем хороший урожай. Мы на полях сеем пшеницу, ячмень, рапс подсолнечник, кукурузу. Ильгиз Ханнанов, директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Урожай»

Всего в Кармаскалинском районе в этом году планируют засеять 50 тысяч гектаров. На сегодняшний день обработано 85 процентов полей. Сейчас работают более 70 предприятий. На всех строго соблюдаются меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Так, перед началом работы аграриям измеряют температуру. Все строго в масках.

Установившаяся благоприятная погода позволила аграриям нашей республики приблизиться к привычным темпам посевных работ. За прошедшие сутки посеяно 86 тысяч гектаров яровых культур. Общий посев яровых на сегодняшний день составил более полутора миллионов гектаров из запланированных двух миллионов. Алмаз Галеев, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства