В Башкирии продолжается посевная кампания

Посевная кампания в республике идет полным ходом. На финишную прямую вышли илишевские и стерлибашевские аграрии, а вот остальные обработали 85 процентов полей. Сеют пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, кукурузу и другие культуры.
16- тонный трактор легок в управлении. Водитель задает размер поля, которое нужно засеять и нажимает кнопку автопилот. Все показатели отражаются на мониторе. Комбайнер видит, сколько посеяли зерна и как подается воздух, а также контролирует расход топлива.
В каждую лунку параллельно с ячменем трактор вносит и удобрения. А это гранулированный фосфор, калий и азот. После дождя добавки растворятся в почве и укрепят корневую систему растения. Всего в сельскохозяйственном производственном кооперативе 76 тысяч гектаров земли под посев.
Всего в Кармаскалинском районе в этом году планируют засеять 50 тысяч гектаров. На сегодняшний день обработано 85 процентов полей. Сейчас работают более 70 предприятий. На всех строго соблюдаются меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Так, перед началом работы аграриям измеряют температуру. Все строго в масках.
К финишу посевных работ приблизились илишевские и стерлибашевские аграрии. Также более 85 процентов полей засеяли в Дюртюлинском, Кармаскалинском, Давлекановском, Кушнаренковском и других районах.