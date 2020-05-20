Археологи в Норвегии раскопают погребальный корабль викингов

В 2018 году в Норвегии с помощью георадара в земле был обнаружен древний корабль викингов. Археологи получили разрешение на исследование судна, раскопки начнутся уже в июне этого года. На этот проект норвежские власти выделили полтора миллиона долларов.
На Юго-Востоке Норвегии ещё в 2018 году было обнаружено 20-метровое судно древних викингов. Археологи в этом году получили разрешение на проведение раскопок. Работы учёные называют неотложными, потому что корпус этого уникального судна начал гнить от плесени. Археологи утверждают, что древнее судно могло быть пристанищем вождя и в одно и то же время играть роль гроба.
Это будет первый случай, когда археологические раскопки проводятся с помощью современных технологий. Сейчас известно о трёх таких кораблях викингов на территории Норвегии. Последнее судно извлекли в 1904 году.