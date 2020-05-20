Жители Башкирии нашли умирающих котят в завязанном пакете

Ещё один факт жестокого обращения с животными был зафиксирован в селе Темясово. Местные жители нашли завязанный пакет с котятами у магазина. Поступок неизвестного возмутил жителей села.

Котят вовремя заметила местная жительница. По её предположениям, котят могли выкинуть сегодня ночью. Женщина готова искать живодёра – у магазина стоит камера слежения, которая могла зафиксировать преступника.

К сожалению, животные часто становятся жертвами живодёров. Только вчера стало известно, что из квартиры в Уфе была выброшена целая семья усатых. Неизвестные выкинули котят и маму-кошку из окна третьего этажа.