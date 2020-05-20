Российский туризм начнёт поэтапно выходить из карантина с 1 июня

Туризм в России начнёт оживать с 1 июня 2020 года. В ряде регионов начнутся постепенные смягчения ограничительных мер. На первом этапе выхода из карантина откроются санатории, апарт-отели и коттеджи.
Представители туризма в России с большим оптимизмом смотрят на летний сезон 2020. С началом июня в большинстве регионов страны начнётся первый этап выхода из карантина для туризма. Сейчас Ростуризм обсуждает важные вопросы с Роспотребнадзором и губернаторами регионов.
На первом этапе в России откроются санатории с медицинскими лицензиями, апарт-отели и коттеджи. В ближайшие дни будут уточнены все правила. Кроме этого, Ростуризм сейчас обсуждает смягчение требований к санаториям. Во всех санаториях будут строго учитываться все санитарно-эпидемиологические правила.