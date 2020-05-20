Уроженец Башкирии с особой жестокостью пытался убить дочь возлюбленной

Страшная история произошла в селе Подлесная Шентала Республики Татарстан. 35-летний мужчина пытался убить 16-летнюю дочь сожительницы. К счастью, девочка смогла отбиться от агрессивного отчима.

Следствие выяснило обстоятельства трагедии. 24 апреля прошлого года уроженец Нефтекамска отправился в гости к сожительнице. По рабочим делам женщине пришлось уехать в Казань, а мужчина остался один с 7-летней и 16-летней дочерьми возлюбленной.

Ночью мужчина схватил нож и попытался убить подростка – преступник нанес более 20 ударов ножом по различным частям тела, а потом схватил подушку, которой душил несчастную. Девочке чудом удалось отбиться от сожителя матери. Суд Татарстана приговорил виновника, который сознался в преступлении, к 12 годам лишения свободы.