В рамках нацпроекта «Демография» в селе Янгантау появится детский сад на 190 мест

В Салаватском районе Башкирии появится новый садик на 190 мест. Маленькие жители села Янгантау уже в конце года смогут ходить в новое образовательное учреждение. Детсад строится в рекордно быстрые сроки - работы на объекте начались в конце января.

Детский сад будет иметь площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Почти 200 детей будут разделены на 2 возрастные группы. Одна - от 3 до 7 лет, вторая - от 2 до 3 лет.