В рамках нацпроекта «Демография» в селе Янгантау появится детский сад на 190 мест

В Салаватском районе Башкирии появится новый садик на 190 мест. Маленькие жители села Янгантау уже в конце года смогут ходить в новое образовательное учреждение. Детсад строится в рекордно быстрые сроки - работы на объекте начались в конце января.

Детский сад будет иметь площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Почти 200 детей будут разделены на 2 возрастные группы. Одна - от 3 до 7 лет, вторая - от 2 до 3 лет. 

По проекту предусмотрено все необходимое для физического и умственного развития детей: медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, методический кабинет и просторные группы. На территории образовательного учреждения построят горки, песочницы, домики, качели, спортивные сооружения по всем современным нормам безопасности. 

пресс-служба Госстроя РБ

Генеральный директор подрядной организации ГК «Лидер – Групп» Рустем Гайнутдинов отметил, что возведение детского сада в селе Янгантау ведётся в штатном режиме, при этом соблюдаются все необходимые меры профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Строительные материалы в наличии в достаточном количестве, отставания от графика работ нет, все рабочие на своих местах. Сроки сдачи объекта не сдвигаются

Рустем Гайнутдинов