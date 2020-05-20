Латинская Америка может стать следующим эпицентром коронавируса в мире

Латинская Америка может стать новым эпицентром коронавируса. Об этом говорит тревожная статистика распространения болезни. За последние недели в этом регионе зафиксирован рекордный рост уровня заболевания.

Масштаб коронавируса в Латинской Америке можно сравнить с ситуацией в США и Европе. Специалисты бьют тревогу: этот регион может стать следующим очагом инфекции. В столице Перу, например, умирает рекордное количество людей. Показатели сопоставимы с худшим периодом коронавируса в Париже.

В городе Манаус в Бразилии проживают два миллиона человек. Смертность там увеличилась в три раза. Показатели можно сравнить с Мадридом и Лондоном, где также наблюдалась тяжёлая эпидемиологическая ситуация. В эквадорском городе Гуякиль людей умерло в пять раз больше, чем в прошлые годы. Город может превратиться во второй Нью-Йорк, пишут специалисты.

В Бразилии умерших от коронавируса стали массово хоронить в сложенных друг на друге гробах. Также известно, что в стране проводится мало тестов. «Худшее ещё впереди», − говорят врачи. По мнению некоторых специалистов, такое положение вызвано недостаточными карантинными мерами. Отношение к вирусу в Латинской Америке долгое время было лояльным. В сравнении с США и странами Европы здравоохранение стран Латинской Америки довольно слабое.