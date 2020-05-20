Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии закончится карантин

Радий Хабиров на онлайн-встрече с волонтерами Башкирии рассказал, когда в регионе снимут ограничения по самоизоляции граждан.
Уже сейчас в регионе режим ослаблен. Люди могут гулять по улице в масках и спокойно передвигаться по республике.
Руководитель региона подчеркнул: 1 июня Башкирию ожидает следующий этап послаблений. Что разрешат делать жителям республики с начала лета Радий Хабиров не уточнил.
Напомним, что для помощи населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции добровольцами стали порядка пяти тысяч жителей республики. Радий Хабиров во время вступительного слова подчеркнул, что благодаря героизму волонтеров адресную помощь и продуктовые наборы получили порядка 200 тысяч жителей Башкирии.
Тем временем, в различных федеральных телеграм-каналах сегодня начала появляться информация о возможном снятии ограничений по всей России с 12 июня. Никаких официальных комментариев на данный момент от властей пока не было.