Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии закончится карантин

Я очень хорошо понимаю, что вы все устали. Хочется вернуться к повседневной деятельности. Не буду прогнозировать какое-то плато, но в целом за последние 2 недели подавляющего роста нет у нас. Может быть, к концу мая - началу июня мы будем выходить на послабления нашей деятельности.

Радий Хабиров, Глава Башкирии