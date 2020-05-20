Фермер в Нидерландах заразился коронавирусом от норки

Случай передачи коронавируса от животного человеку был зарегистрирован в Нидерландах. Сотрудник фермы заразился вирусом от норки. Невозможность передачи вируса от животного человеку оказалась ошибочной.

Министерство сельского хозяйства в Нидерландах ещё в апреле сообщило, что норки на двух фермах в провинции Северный Брабант являются носителями коронавируса. На фермах в этой провинции проживают около 20 000 норок. Фермы находятся в эпицентре коронавируса в Нидерландах.

Животные были протестированы на вирус. Нидерландские власти ограничили доступ к фермам в целях безопасности, и заявили, что от животных человеку вирус не передаётся. Министерство признало свою ошибку. Отмечается, что риск заражения от животных всё ещё минимальный.