В Башкирии волонтеров застрахуют от коронавируса

В Башкирии будут страховать жизни волонтеров, которые развозят продуктовые наборы нуждающимся. Более 5000 добровольцев за последний месяц приняли участие в доставке продуктов старикам и многодетным семьям.

Благодаря такой помощи помощь получили более 200 тысяч человек. Среди волонтеров очень много ребят заболели коронавирусом. Более того, сам руководитель отделения "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров, координирующий добровольцев, переболел вирусом Covid-19.