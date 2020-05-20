В Башкирии волонтеров застрахуют от коронавируса

В Башкирии будут страховать жизни волонтеров, которые развозят продуктовые наборы нуждающимся. Более 5000 добровольцев за последний месяц приняли участие в доставке продуктов старикам и многодетным семьям.
Благодаря такой помощи помощь получили более 200 тысяч человек. Среди волонтеров очень много ребят заболели коронавирусом. Более того, сам руководитель отделения "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров, координирующий добровольцев, переболел вирусом Covid-19.
Также руководитель региона подчеркнул, что уже 1 июня Башкирию ожидает следующий этап послаблений. Что разрешат делать жителям республики с начала лета Радий Хабиров не уточнил.