В России допустили частичное снятие ограничений в 17 регионах

Семнадцать российских регионов могут постепенно переходить к смягчению ограничительных мер. В целом в России идёт снижение количества новых случаев заболевания. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

На сегодняшний день семнадцать российских регионов могут перейти на первый и даже последующие этапы снятия ограничительных мер. Несмотря на то, что цифры остаются большими, в стране наблюдается снижение прироста новых случаев заражения вирусом.

Что касается худших результатов, то тут в 13 регионах количество заражённых превышает средний российский показатель. На сегодняшний день он составляет 210, 2 на 100 000 населения. Самые высокие цифры установлены в Москве, Московской и Мурманской областях и в Ямало-Ненецком округе.