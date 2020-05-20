Радий Хабиров попросился в гости к 85-летней блокаднице из Башкирии

Радий Хабиров в онлайн-формате пообщался с волонтерами Башкирии. Среди них есть и 85-летняя блокадница Валентина Арефьева из Туймазов.
Женщина, несмотря на свой преклонный возраст, постоянно участвует в добровольческой деятельности. Во время пандемии коронавируса это особенно опасно, ведь вирус не щадит в основном пожилых людей.
Как раз накануне она отметила свое 85-летие. Радий Хабиров поздравил ее с юбилеем и попросился в гости на чай.
Глава Башкирии заверил женщину - он свои обещания держит.
Валентина Арефьева родилась в Ленинграде. В период блокады ей было всего семь лет. Но она хорошо помнит, как страшно голодала в те годы их семья. После освобождения Ленинграда она переехала в Шаранский район, а позже перебралась в Туймазы. Вышла замуж, вырастила замечательных детей. Работала на Туймазинском мясокомбинате, длительное время — в аптеке. После выхода на пенсию ежедневно, безвозмездно помогает по хозяйству местной церкви.