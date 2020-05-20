В Турции открылся оздоровительный туристический сезон

С 20 мая Турция открывает свои границы для туристов. Границы открываются для 31 страны. Об этом сообщается в Ассоциации туроператоров России.

В Турции открывается туристический сезон. Уточняется, что для начала будет доступен только оздоровительный отдых. Среди направлений лечения будут доступны нейрохирургия, онкология, кардиология, травматология, детская хирургия и другие.

Въезд в Турцию открыт пока только через аэропорты Анкары и Стамбула. Каждого пациента-иностранца могут сопровождать два человека. Каждый иностранец на въезде в страну должен предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или пройти платное тестирование непосредственно в Турции.