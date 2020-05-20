Радий Хабиров попросил казахов не воровать башкирских невест

Во время онлайн-встречи с волонтерами на связь с Радием Хабировым вышли добровольцы из Казахстана. Молодые ребята из соседней ежедневно помогают тысячам граждан во время пандемии коронавируса

Саян Ражапов, представляющий сеть волонтеров Казахстана, в красках описал будни его коллег. Глава Башкирии отметил труд казахских волонтеров и предложил летом, когда ограничения будут слабее, провести совместное мероприятие с волонтерами из Башкирии для обмена опытом. 

Правда, у руководителя республики появилось одно условие. 

Вам, молодежи, точно надо общаться. Единственная просьба: у нас там легенда есть башкирская. Больше наших невест не воруйте, ладно? Мы на это очень обижаемся и реагируем

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Ранее Радий Хабиров попросился в гости к 85-летней Валентине Арефьевой, которая также занимается волонтерством в Туймазах. 