В Башкирии назвали число тяжело больных пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил новые данные о заболеваемости коронавирусом в регионе. В частности, стало известно, сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Шесть заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.

По сообщениям регионального ведомства, четыре человека больше не нуждаются в аппарате ИВЛ. Некоторые из них даже излечились от заболевания. Всего в стационарах республики находятся 672 человека с COVID-19.

В тяжёлом состоянии продолжают находиться 24 пациента. Легкой формой коронавируса болеют 882 человека – лечение в больнице им не требуется. Всего в Башкирии за время пандемии излечились 763 пациента.