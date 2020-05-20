В Уфе к 1 июля завершат сквер-долгострой «Дубки»

Парковый долгострой завершат к середине лета. Сквер «Дубки» в Уфе за Городским дворцом культуры известен по фонтану «Танцующие журавли», который закрыли на реконструкцию больше 10 лет назад. Вскоре сквер, наконец, будет открыт.

Пока на спортивной площадке прогуливаются только голуби, несмотря на то, что ограничения на посещения уже сняли. Просто рабочие еще устанавливают турники и тренажеры. Площадок будет две. Помимо спортивной, еще и детская в виде корабля. К работе строители приступили после двухнедельного перерыва.

70% работ выполнено. К понедельнику будет подготовлена под крошку детская и спортивная площадки. Чтобы снизить травмирование, буде 4 см резиновое покрытие. Олег Крючков, мастер участка

Освещение в парке готово, идут работы по укладке газона. Сквер также оборудовали системой видеонаблюдения. Фонтан «Танцующие журавли» рядом с Городским дворцом культуры закрыли на ремонт 10 лет назад. Деятельность компании, которая обязалась реконструировать фонтан, признали незаконной. Осенью прошлого года Радий Хабиров назвал сквер памятником человеческому разгильдяйству и поручил поставить птиц на место. И вот строительные работы, наконец, подходят к завершению. Композицию «Танцующие журавли» вернут в сквер.

Уже скоро преобразится площадь. Вода будет не только фонтанировать, но и рассеиваться в виде тумана. С момента снятия запрета на посещение скверов и парков уже благоустроенные дорожки заполонили уфимцы, со стороны наблюдая за строительством.